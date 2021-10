Green Pass, l'infame tessera verde durerà oltre il 2022 e non sparirà

Si parla ormai apertamente della concreta possibilità di un prolungamento dell'infame tessera verde fino a marzo del 2022 e forse anche oltre. Non ce ne stupiamo, invero. Come dicemmo da subito, l'infame tessera verde è parte integrante della nuova normalità del capitalismo terapeutico. Ora la prorogheranno fino a marzo del 2022. E poi da marzo a novembre, e da novembre a marzo del 2023, e così via. Come già evidenziammo, l'infame tessera verde non è una scocciatura transeunte, ma parte integrante della nuova normalità distopica e orwelliana del Leviatano tecnosanitario. È un preciso metodo di governo e di controllo delle persone ridotte a sudditi sorvegliati ininterrottamente dal biopotere.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).