Green pass, l'irresponsabile accettazione cadaverica del nuovo Leviatano tecnosanitario

In questi giorni, leggiamo continui predicozzi rivolti con tono paideutico a quanti non si siano ancora sottoposti al siero benedetto e magari abbiano pure l'ardire di sollevare dubbi e perplessità. L'argomento utilizzato e sempre in voga è il solito: dobbiamo essere pronti a fare sacrifici e a rinunciare anche a quote di libertà per il bene della comunità e per il senso della responsabilità; in base a questo argomento, voi capite bene, fino all'ultimo diritto potrà essere sacrificato in nome della lotta contro il nemico Invisibile e di un non meglio precisato senso di responsabilità. Ho più volte richiamato l'attenzione sul fatto che è un puro non sequitur, peraltro pericolosissimo sul piano pratico e politico, quello di chi vi chiede di rinunciare alla libertà in nome della libertà e alla vita in nome della salvezza della vita.

Non insisterò oltre su questo argomento, che peraltro dopo la grigia figura di Eichmann (anch'egli si appellava alla libertà e alla responsabilità e all'obbedienza) dovrebbe essere universalmente acquisito, e porterò invece l'attenzione su un altro tema, non meno rilevante.

Possiamo davvero dare fiducia al discorso neoliberale, allorché predica senso di responsabilità e senso di comunità? Non è forse vero che l'ordine neoliberale, comunque lo si voglia intendere, si fonda in modo niente affatto accidentale sull'esatto contrario del senso della comunità e della responsabilità collettiva? Non è forse vero che inconfutabilmente la civiltà liberale sul cui humus il coronavirus si è sviluppato si fonda sull'individualismo entropico e sulla neutralizzazione di ogni legame comunitario?

In questa luce, farebbe ridere se non facesse piangere il fatto che i pretoriani del neoliberismo invochino ora, con tono commovente, il senso di comunità e di responsabilità, ossia ciò contro cui quotidianamente combattono, per giustificare le pratiche del nuovo regime terapeutico: proprio loro, che per "responsabilità" e "senso della comunità" hanno privatizzato l'intero mondo della vita; proprio loro, che per "responsabilità" e "senso della comunità" hanno spietatamente ridimensionato la spesa pubblica per la sanità; proprio loro, che per "responsabilità" e "senso della comunità" hanno promosso in ogni dimensione del vivere la competitività, il business e il più bieco, acefalo e cinico egoismo; proprio loro, che per "responsabilità" e "senso della comunità" hanno generato nella sola Italia in appena un anno un milione di nuovi poveri e di nuovi disoccupati, scaricando ignobilmente sul virus la responsabilità di questo chiaro modello sociale che si chiama oggi come ieri capitalismo. Del resto, erano sempre loro, gli ierofanti del neoliberismo e del sacro ordine dei mercati autoregolamentati, che predicavano l'estinzione dello Stato e del welfarismo, salvo poi invocarli pietosamente quando si trattava di salvare le banche e gli interessi del blocco oligarchico neoliberale.

Occorre essere chiari su questo punto decisivo: chiamano oggi con le venerande categorie di "responsabilità" e "senso della comunità" l'irresponsabile accettazione cadaverica del nuovo Leviatano tecnosanitario, con la sua distruzione di ogni libertà e di ogni diritto, e l'approvazione euforica o rassegnata della dissoluzione di ogni spazio pubblico e di ogni legame comunitario tra i viventi. Il loro presunto "senso della comunità" si risolve dialetticamente nella abolizione di ogni comunità reale, dissolta in nome delle logiche immunitarie e della pericolosità del patogeno.

Detto altrimenti, responsabilità è per loro l'irresponsabile adesione al paradigma del capitalismo terapeutico con lockdown a yoyo, distanziamento sociale permanente e controllo biopolitico totale sopra e sotto la pelle. Ancora, per loro "senso della comunità" vuol dire distruzione di ogni comunità reale e in presenza, con annesso isolamento degli individui ridotti al rango di atomi telematici appartenenti a una comunità non comunitaria di solitudini. Anche in questo caso, quelle del logo neoliberale dominante al tempo del regime terapeutico sono menzogne che suonano sincere; menzogne che usano il logoro ritornello della responsabilità e della protezione della salute per imporre la nuova e infernale società disumana dei lockdown e della medicalizzazione integrale dei cittadini ridotti a sudditi senza diritti e senza più dignità.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale ( www.interessenazionale.net ). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).