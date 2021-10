Green Pass, le manifestazioni pacifiche possono far cedere il regime sanitario

Come prevedibile, sempre più persone si stanno svegliando dal lockdown cognitivo e iniziano a scendere in piazza per opporsi pacificamente al nuovo Leviatano tecnosanitario e alla abominevole pratica dell'infame tessera verde. V'è da sperare che queste manifestazioni pacifiche proseguano e crescano sempre più, fino a costringere gli ierofanti del nuovo ordine terapeutico a cedere. V'è però da temere che il potere reagisca in maniera violenta, con repressioni come quella che in parte già abbiamo visto a Trieste. Il futuro è nostro: il mondo è ciò che di esso facciamo.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).