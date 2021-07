Green pass obbligatorio e lockdown annunciati: il ritorno alla nuova normalità

Stanare i non benedetti, rendere la vita grama a chi non ha la tessera verde, lasciare a casa dal lavoro i non sottoposti al sacro siero, non garantire il servizio sanitario nazionale a quanti non si facciano benedire, andare a caccia degli eretici: già il loro infame lessico violento e autoritario dovrebbe indurre a respingere in toto la loro narrazione ancor prima che il loro metodo di governo delle cose e delle persone.

I più hanno accettato l'inaccettabile, dal divieto di assemblea al coprifuoco, dalla reclusione coatta alla rinuncia forzata agli affetti, per il semplice fatto che a imporlo era la scienza.

Ciò che fino al giorno prima appariva come la cifra dei più spregevoli regimi novecenteschi è stato accettato, anziché essere respinto in ogni modo, soltanto perché questa volta la violenza del potere aveva il placet del medico: cioè solo perché era veicolata da un discorso medico-scientifico. Eppure che il divieto di assemblea o la reclusione coatta di chi non ha commesso reati siano infami norme di un regime non democratico resta un dato certo, a prescindere da chi lo richiede.

Facilissima previsione invero quella che sto per proporvi. È alla portata di chiunque non abbia rinunziato a pensare con la propria testa chiudendosi nel così in voga lockdown cognitivo. Vi diranno - bontà loro - che, per evitare le nuove chiusure (lockdown), serve farsi benedire con il sacro siero e, in tal guisa, ottenere l'agognata tessera verde, con la quale peraltro controlleranno ogni vostra attività e ogni vostro spostamento.

Poi le chiusure preordinate arriveranno comunque (entro ottobre), in coerenza con la dinamica della pandemia del rocchetto o yo-yo che dir si voglia, basata sull'alternanza in infinitum di fase 1 e fase 2. Poscia scaricheranno la colpa su quanti non si siano sottoposti al siero benedetto, egoisti, turpi, rozzi, ignoranti e irresponsabili.

Così, oltre a imporre i già stabiliti lockdown, scateneranno oltretutto l'ennesima guerra orizzontale fra descamisados, dacché gli sciocchi caricati a molla dalla manipolazione organizzata riterranno davvero che la responsabilità di tutto non sia dei gruppi dominanti ma dei non benedetti dal siero. Tutto ciò farebbe ridere, se solo non facesse piangere.

Lasciate che insista ancora per un istante su questo punto nevralgico della questione. Il potere si riproduce anche in virtù della perpetua divisione dei dominati, artatamente creata e gestita dai ceti dirigenti affinché i dominati stessi, anziché cooperare e lottare unitamente in verticale contro l'alto, si dividano orizzontalmente tra loro e guerreggino in infinite microlotte di classe all'interno della medesima classe: e così, dopo omosessuali ed eterosessuali, uomini e donne, vegani carnivori, arriva dulcis in fundo la nuova pugna orizzontale tra benedetti e non benedetti, tra sì vax e no vax.

Intanto, naturalmente, i gruppi dominanti si sfregano le mani, gaudenti e quasi increduli al cospetto di questo ennesimo sacrificium intellectus, di questo nuovo scontro tra gli ultimi. Ancora una volta, il potere è riuscito a far sì che si scambiassero gli amici per nemici e i nemici per amici.

Chiedetevi chi è che vi divide in microconflitti tra rossi e neri, uomini e donne, islamici e cristiani, atei e credenti, vegani e carnivori e ultimamente anche vaccinisti e antivaccinisti e avrete capito cosa è realmente il potere, quale è effettivamente la sua forza e quale la sua collaudata meccanica di riproduzione.

Come recita il motto latino: vulgus vult decipi, ergo decipiatur. Il primo gesto da compiere per resistere all'odierno potere tecnomorfo e pantoclasta e per procedere poi al suo rovesciamento in nome di una comunità autenticamente democratica di liberi e uguali consiste nel respingere al mittente, ossia il potere stesso, suddette dicotomie conflittuali buone solo a mantenere in vita il potere in quanto tale: se e solo se si sarà in grado di ripristinare il conflitto verticale tra basso e alto o hegelianamente tra servo e signore, si potranno plausibilmente porre le basi reali per concretizzare operativamente i doverosi desideri di migliori libertà, le sacrosante aspirazioni rivolte a ulteriorità nobilitanti e a configurazioni socio-politiche meno indecenti di quelle che stiamo, nostro malgrado, vivendo.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).