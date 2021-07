Green pass obbligatorio, nuovo mezzo di schedatura totalitaria dei sudditi

Così leggiamo sul quotidiano "Il tempo" in data 23 luglio 2021: "Malati gravi in ospedale, più della metà sono vaccinati. Allarme da Israele". "Il tempo" diffonde questa notizia riprendendo direttamente il quotidiano israeliano "Jerusalem Post". E così scrive: "nell'articolo del "Jerusalem Post" si legge: "Al momento circa il 60% dei pazienti in gravi condizioni sono stati vaccinati. Inoltre, secondo i ricercatori dell'Università ebraica di Gerusalemme, circa il 90% dei nuovi contagi sopra i 50 anni sono vaccinati con due dosi"".

Credo che alcune considerazioni pur telegrafiche siano doverose, per amor di verità. E ciò a maggior ragione alla luce del fatto che stiamo vivendo nel tempo di una gigantesca falsificazione della verità, per riprendere una felice espressione recentemente impiegata da Giorgio Agamben. Prima considerazione: tenete bene a mente la notizia poc'anzi riportata allorché, nell'autunno del 2021, vi diranno che se siamo di nuovo condannati al confinamento domiciliare coatto o lockdown, ciò dipende dalla irresponsabilità dei non benedetti dal sempre laudando siero.

Cercheranno infatti di scaricare la colpa delle scelte politiche preordinate del blocco oligarchico neoliberale sui cittadini non benedetti e non muniti della infame tessera verde, secondo l'ennesimo prosperare del conflitto orizzontale tra gli ultimi voluto e amministrato artatamente dai gruppi dominanti. Eppure noi sappiamo, e il caso di Israele lo conferma, che anche i benedetti dal siero contagiano, si contagiano e finiscono in ospedale in condizioni gravi. Come può allora essere colpa dei non benedetti dal sacro siero?

Chi ancora disponga del Logos e voglia usarlo, ha tutti gli elementi necessari per rigettare la mendace narrazione egemonica. La verità non detta perché indicibile è che i lockdown torneranno sempre di nuovo, con movimento a yoyo, e che sempre di nuovo il potere cercherà esizialmente di scaricare la colpa sulle vittime, cioè sui cittadini, in questo caso su quelli non benedetti dal sempre laudando siero.

Seconda considerazione, con la quale riprendo quanto già più volte evidenziato: l'abominevole e orripilante discriminazione posta in essere con la sciagurata tessera verde è di ordine non già medico-scientifico, come pure vorrebbero farci credere, bensì ideologico e politico. In particolare, la discriminazione si abbatte su quanti non giurino fedeltà all'ideologia medico-scientifica e al terrifico Leviatano tecnosanitario.

Come con i vecchi regimi novecenteschi, anche con quello odierno chi non prende la squallida tessera verde è svilito al rango di cittadino di seconda classe, privato della possibilità di lavorare e di accedere alla vita pubblica. Perché mai infatti bisognerebbe munire di tessera verde i benedetti dal siero soltanto, se anch'essi contagiano, si contagiano e finiscono in ospedale quanto i non benedetti dal siero?

Di che genere di discriminazione si tratta, se non di ordine politico e ideologico a nocumento dei dissidenti rispetto al nuovo regime medico-scientifico? Terza considerazione: anche con l'epifania del sacro siero sempre laudando non si tornerà alla normalità. I dispositivi emergenziali attivatisi per contenere l'emergenza sono destinati a persistere durevolmente, divenendo essi stessi, alla stregua dell'emergenza stessa, la nuova normalità.

Proprio come il distanziamento sociale o la mascherina protettiva, ma poi anche come la tessera verde, destinata a essere il nuovo mezzo di schedatura totale e totalitaria dei sudditi, così anche la pratica della benedizione di massa con il sacro siero sempre laudando in saecula seculorum è destinata a essere parte integrante della nuova normalità in una duplice accezione: in primo luogo, perché anche con la benedizione di massa - sono mesi che i monopolisti del discorso lo vanno ripetendo - non si uscirà dallo stato di emergenza permanente; in secondo luogo, in ragione del fatto che la nuova normalità si caratterizzerà per i cicli sempre rinnovati (e potenzialmente infiniti) di richiami e di inoculazioni del siero benedetto, secondo la circolarità illimitata propria del ciclo connesso alla forma merce e alla sua circolazione.

E così non dobbiamo stupirci se già ora si parla, come se fosse la cosa più naturale del mondo, della necessaria terza dose del siero benedetto, alla quale seguiranno poi la quarta, la quinta, la sesta e così via, secondo la dinamica propria della produzione, della circolazione e del consumo delle merci.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).