Covid, la vita pubblica in mano ai medici

Malato asintomatico. Il paradosso racchiuso in questa ossimorica categoria degna di Orwell è che, da due anni ormai, siamo trattati indistintamente come malati che devono dimostrare di essere sani. Col tampone, dimostri (a spese tue) di essere sano per 48 ore, per poi regredire nuovamente alla condizione di malato. Se tutti siamo malati in quanto potenziali asintomatici, vuol dire a) che della vita pubblica decidono ora i medici e che b) non ci sono più cittadine e cittadini portatori di diritti e doveri, ma solo malati che debbono adeguarsi alle stringenti prescrizioni mediche.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).