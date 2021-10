Green Pass, ottenere uno Stato totalitario instaurando un regime terapeutico

Lo Stato totalitario perfettamente compiuto è quello in cui ciascuno è suddito controllato e insieme controllore. Ciò dà luogo a una società distopica, in cui tutti guerreggiano con tutti, prevale la delazione e domina l'inimicizia. È quello che stanno producendo oggi in Italia, chiedendo a ogni italiano di controllare l'infame tessera verde del proprio simile, badante o idraulico che sia. Allora, vi piace questo regime terapeutico? Vi piace il grande reset?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).