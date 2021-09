Green Pass obbligatorio, ma non per il Parlamento. Altro da aggiungere?

I politici della destra bluette e della sinistra fucsia, fedeli servitori del turbocapitalismo finanziario, hanno introdotto l'obbligo dell'infame tessera verde in Italia. E intanto ci spiegano che per accedere in Parlamento non è per loro obbligatorio esibire l'infame tessera verde. Con ciò, oltre a rivelare ancora una volta la propria arroganza e la loro siderale distanza dalle classi nazionali-popolari, ci segnalano evidentemente che non tutti i politici hanno l'infame tessera verde, e che di conseguenza non tutti i politici si sono sottoposti alla benedizione con il siero sempre laudando in saecula saeculorum. Altro da aggiungere?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).