I blog riportano opinioni degli autori e non necessariamente notizie, in ossequio al pluralismo che caratterizza la nostra Testata.

Lampi del pensiero

Domenica, 10 ottobre 2021 Green Pass per i sanitari, gli eroi di ieri diventano i nemici di oggi LAMPI DEL PENSIERO | Circa 35.000 sanitari in Italia sospesi perché non benedetti con il siero sempre laudando in saecula saeculorum L'OPINIONE di Diego Fusaro