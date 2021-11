Green Pass prorogato, non sarà una misura temporanea

Green Pass prorogato, credevate davvero fosse una misura temporanea?

Green pass, Speranza: "É uno strumento decisivo, non si cambia"». Così su Tgcom24. Non ce ne stupiamo, invero. Davvero pensavate che l'infame tessera verde fosse una misura temporanea e non invece parte decisiva della nuova normalità e dei nuovi assetti politici, sociali ed economici? Fateci caso, oltretutto: non l'hanno appellato Covid-pass ma green pass. Semaforo verde per chi fa ciò che gli viene imposto.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).