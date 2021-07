Green pass, il futuro del nuovo biocapitalismo della sorveglianza

Se non prendi la tessera verde, sei un nemico pubblico e decadi a cittadino di seconda classe. Diceva Hegel che dalla storia non impariamo nulla e che questo è il grande insegnamento che traiamo dalla storia. Un giorno i nostri nipoti ci chiederanno come fu possibile che, dal 2020, si precipitasse in un infame ordine autoritario e repressivo camuffato dietro il lessico medico-scientifico: dovremo rispondere che ciò accadde per il colpevole silenzio dei più, per l’ebete accettazione entusiastica di troppi, per l’ignobile indifferenza di molti. I più – dovremo dire – obbedivano in modo acefalo, pensando che quella fosse la via per fare finire l’emergenza: non capivano che era la loro obbedienza cadaverica a farla diventare la nuova normalità. Anche i benedetti dal siero contagiano e si contagiano.

Per questo, la tessera verde è di natura politica, non medica: serve a 1) discriminare chi non giuri fedeltà all’infame regime tecnosanitario e 2) a potenziare la nuova società della sorveglianza totale, con passaporti sanitari e identità digitale. Quello che i più non capiscono è che la tessera verde, lungi dall'essere una misura temporanea, è il futuro del nuovo biocapitalismo della sorveglianza, del tracciamento, del dovere alla salute, dell'identità digitale, dei vaccini sempre aggiornati e registrati. Se non lo capite e pensate che siano “doverosi provvedimenti medici”, siete in lockdown cognitivo. Chi ci propone un "green pass" per poter riottenere diritti che - dalla libertà di spostamento a quella di accesso ai luoghi pubblici - ci sono garantiti dalla Costituzione è un malfattore.

E ugualmente un malfattore è chi prova a giustificare tale abominio con il nobile nome della scienza. Non vi è virus al mondo in nome del quale si possano mettere in congedo le libertà, i diritti e la Costituzione. "Il Green Pass sarà richiesto in zona bianca, gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività per cui è previsto siano consentiti". Avete capito? Al prossimo lockdown, che prevedo entro ottobre 2021, anche i detentori della tessera verde e i benedetti dal sempre laudando siero si faranno gli arresti domiciliari come tutti gli altri. E forse sarà la volta buona che si sveglieranno e prenderanno coscienza del fatto che la medicina e la scienza sono solo la vernice che copre e legittima una ristrutturazione epocale della società, della politica e dell'economia, in una parola: il nuovo modo di governare le cose e le persone.

Non si tratta, come vorrebbero farvi credere, di essere a favore o contro il siero benedetto: si tratta invece di essere a favore o contro una inedita società neototalitaria, che pratica discriminazioni contro chi non prenda la tessera verde e tracciamento e sorveglianza totali per chi prenda la tessera verde. Gli sconfitti siamo in ogni caso noi, che prendiamo oppure no l'infame tessera verde. La questione è socio-politica, non medico-scientifica. E voi da che parte state, dalla parte di questo regime tecnosanitario, o dalla parte delle libertà e dei diritti dei viventi? Intanto, due giorni fa a Torino, in piazza Castello, in migliaia sono scesi a manifestare contro l'infame tessera verde e le discriminazioni a norma di legge. È l'Italia migliore.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).