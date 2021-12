Green Pass e tampone obbligatorio, la stretta del Leviatano tecnosanitario

Green Pass, tampone, lockdown e distanziamento: la squallida società orwelliana che si sta creando

Obbligo di benedizione, infame tessera verde e tampone sempre in regola. Lockdown a yoyo. Distanziamento sociale e tecnologia digitale. Volto sempre coperto e acquisto on line da colossi ecommerce.

Abolizione di ogni spazio pubblico e di ogni relazione in presenza. Messa al bando di ogni dissenso e revoca di ogni diritto in nome del superiore principio della salute pubblica. Ecco il Leviatano tecnosanitario, la squallida società orwelliana che stanno creando.

Si tratta di una riorganizzazione autoritaria nascosta e legittimata mediante l'emergenza permanente e il lessico medico-scientifico: secondo l'ordine del discorso dominante, non stanno limitando libertà e diritti, non stanno ponendo in essere un regime autoritario e una società di controllo totalitario, ma stanno solo proteggendo la nostra salute messa a rischio dall'emergenza.

I più accettano con ebete euforia e con resa colma di gratitudine, dacché è più facile ingannare gli uomini che mostrare loro che sono stati ingannati.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).