Guerra fredda Usa-Russia: la climax di tensione è ormai all'apice

Sembra che la climax di tensione tra Stati Uniti e Russia stia davvero raggiungendo l'apice. Basti anche solo considerare questo titolo, comparso In data 15 aprile 2021 sul quotidiano sabaudo "La Stampa": "Biden punisce Putin: sanzioni e via 10 diplomatici Nato e Ue. La Russia convoca l'ambasciatore USA".

Insomma, volendo condensare il tutto in una telegrafica riflessione potremmo dire che all'invito di qualche settimana addietro di Putin rivolto a Biden a dialogare anche in un Paese neutro, il presidente della monarchia dell'hamburger ha risposto in maniera decisamente poco propensa al dialogo; a tal punto che alla proposta di Putin ha fatto seguire le sanzioni contro la Russia, ciò di cui ci informa puntigliosamente il quotidiano sabaudo.

Dovrebbe davvero essere chiaro a tutti qual è il rapporto, che pure naturalmente i professionisti dell'informazione presentano sempre in maniera rovesciata: da un lato, la Russia di Putin, che cerca in ogni modo di conservare gli equilibri e di evitare gli scontri; dall'altro, il Leviatano a stelle e strisce che, con Joe Biden, cerca in ogni maniera di addivenire allo scontro già da tempo. Come più volte ho evidenziato, ciò che gli Stati Uniti d'America non perdonano alla Russia di Putin è di non aver seguito le orme di Gorbaciov e di Eltsin, cioè di non aver seguitato a svolgere la parte di semplici e docili servitori della monarchia del dollaro.

Se l'era di Donald Trump aveva in qualche modo tenuto a freno il conflitto, l'epoca schiusasi con Joe Biden sembra procedere speditamente in quella direzione. Vedremo come si evolverà la situazione, intanto ripetiamo ancora una volta il nostro punto di vista: abbiamo più che mai bisogno di una Russia forte, sovrana e indipendente, che sappia porsi come forza frenante rispetto al delirio imperialistico a stelle e strisce. Se non altro, ora dovrebbe essere evidente a tutti chi è realmente il nemico della pace e dell'equilibrio nel mondo.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).