Virologi superstar, nessuno chiama il dottor Balanzone di Bologna?

Il 2020 sarà ricordato anche come l'anno dei virologi. Che all'improvviso sono diventati protagonisti assoluti. A tal punto da occupare stabilmente le prime serate televisive e le prime pagine dei giornali. Eppure non hanno ancora intervistato, nella cricca dei virologi televisivi superstar, il celeberrimo dottor Balanzone di Bologna. Io vorrei sentire anche la sua opinione, sicuramente più sobria e attendibile di molte altre che abbiamo subìto, pardon sentito, in questi mesi.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).