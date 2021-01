Il 2021 sarà peggiore del 2020 se accettiamo tutto in silenzio

L'anno che si è concluso è un anno orrendo, non v'è dubbio. E inutile perché pleonastico sarebbe dire perché. L'anno che sta arrivando potrebbe essere peggiore o forse no. Sarà peggiore, ve lo preannuncio, se accetteremo tutto in silenzio, come finora abbiamo pavidamente fatto. Sarà migliore se inizieremo a esercitare seriamente l'arte del dissenso e dell'indocilità ragionata. Se cioè alla accettazione passiva del cane alla catena preferiremo la ragion critica, che accetta o respinge secondo giudizio. Il mondo è intrasformabile solo se rinunziamo a trasformarlo. Con i versi a me carissimi del poeta Franco Fortini, "tutto è tremendo ma non irrimediabile".

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).