Il Covid infetta la libertà di parola. Al via la patologizzazione del dissenso

“Ravanusa, ‘La pandemia non esiste’, e gli fanno un TSO”. Così titolava l’11 maggio un articolo di “Repubblica”. Un giovane trentatreenne della cittadina in provincia di Agrigento si era messo a circolare per le vie e, a bordo della sua macchina, con il finestrino abbassato, aveva preso a urlare col megafono che la pandemia non esiste e che occorre opporsi a questa situazione. Metodi forse esagerati, si potrà dire, ma comunque previsti dalla Costituzione italiana (art. 21): “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.

Anche il megafono dunque, parrebbe rientrare di diritto nella voce “ogni altro mezzo di diffusione”. Come già si è detto, la società postmoderna si caratterizza anche per la moltiplicazione prismatica dei punti di vista: e, proprio come le violenze di Genova (G8, 2001), anche quella di Ravanusa è stata ripesa da un cellulare.

Le immagini sono, in effetti, d’impatto: mostrano le forze dell’ordine che bloccano il ragazzo e, in seconda battuta, i medici che lo sedano con una puntura. Il ragazzo, infine, viene portato via. Non risulta avesse precedenti di questo tipo, né che avesse mai subito prima d’allora un TSO. Perché, dunque, un trattamento siffatto a chi stava esprimendo, come la Costituzione prevede, il proprio pur dissenziente punto di vista? Il caso di Dario Musso – così si chiama il giovane di Ravanusa – fa il paio con un altro, di qualche settimana precedente: “avvocatessa tedesca critica la quarantena: la portano in un reparto psichiatrico” (“Huffpost”, 15.4.2020). Beate Bahner è il nome della cittadina tedesca, “fermata domenica dalla polizia con difficoltà – si spiega nel summenzionato articolo – perché aveva opposto qualche resistenza”. E ancora: “l’avvocatessa è stata portata come misura precauzionale in un reparto psichiatrico e nell’ospedale è stata fatta visitare da un medico che poi ha deciso di trattenerla”.

Ella aveva affermato che “il virus è innocuo per il 95% della popolazione” e che mai si sarebbe perdonata “se, come avvocato, non avesse preso iniziative per proteggere il diritto con tutti gli strumenti a disposizione”. Di queste due vicende colpisce soprattutto un aspetto: il modo in cui, nel nuovo regime sanitario, anche il dissenso e l’indocilità ragionate siano trattate come una malattia. L’ordine del discorso medico, che da subito si è imposto come egemonico, ha finito per saturare ogni spazio della vita pubblica e politica.

Fino, appunto, a giungere al paradosso della "patologizzazione del dissenso" (Enrica Perucchietti): se nei precedenti regimi il dissenziente era incarcerato, in quello odierno di tipo sanitario è internato in apposite strutture sanitarie e sottoposto a cure mediche. Il dissenziente tende, così, a diventare una delle tante figure del malato, che deve essere curato e riportato, in un modo o nell’altro, alla condizione della salute. Che, ovviamente, coincide con la piena accettazione del dominante ordine reale e simbolico. Scriveva Orwell in 1984: “tu sei qui perché non sei stato capace di essere umile, di disciplinare te stesso. Non hai voluto compiere quell’atto di sottomissione che è il prezzo della sanità mentale. Hai preferito essere pazzo”.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale ( www.interessenazionale.net ). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).