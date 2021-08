Il dilemma: dialogare con i talebani o bombardare?

In molti ridono o si indignano al cospetto dell'affermazione di taluni, tra cui Putin e Xi Jinping, secondo cui ora bisognerebbe aprire un dialogo con i Talebani. Due considerazioni doverose: in primo luogo, dialogare significa confrontarsi senza necessariamente dover condividere i punti di vista dell'interlocutore, ma provando a cercare con esso un equilibrio o perlomeno uno stato di reciproco riconoscimento senza ostilità. In secondo luogo, l'alternativa al dialogo tanto schernito dai più sembra essere una soltanto, peraltro già nota nei suoi effetti funesti oltre che improduttivi sotto ogni profilo: l'alternativa del solito bombardamento umanitario proprio dell'imperialismo etico made in USA. Stante il fatto che gli Stati Uniti hanno perso la guerra, si sono ritirati e hanno ammesso il fallimento della propria missione imperialistica di pace, che fare dunque? Cercare il dialogo, nel senso prima descritto sommariamente, o riprendere la pratica dell'imperialismo etico con bombardamento umanitario incorporato?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).