Il discorso medico ha un ruolo ideologico, l'emergenza sarà la nuova normalità

Distanziamento sociale e rapporti digitalizzati via internet sono il nucleo della nuova società, rimodellata in forma autoritaria e meglio rispondente alle esigenze del nesso di forza capitalistico. Ovviamente, il logo terapeuticamente corretto legittima e, insieme, occulta questa riorganizzazione della società ricorrendo al solito discorso del medico: è solo mediante il distanziamento di un metro tra le persone e, insieme, mediante la digitalizzazione dei rapporti che diventa possibile contenere la diffusione del virus nel periodo dell’emergenza; e se, come sempre più appare evidente, l’emergenza diverrà la nuova normalità, anche il distanziamento e i rapporti esclusivamente telematici si ergeranno al rango di new normal. Che il discorso medico svolga, essenzialmente, un ruolo ideologico e, dunque, marxianamente, occultante, naturalizzante e santificante il potere, affiora non solo dall’espressione in uso: “distanziamento sociale” (social distance) dice qualcosa di diverso e di più profondo rispetto a quella “distanza fisica” che, in termini rigorosamente medici, dovrebbe essere la sola richiesta. Allude all'esclusione dell'altro: dal quale, in quanto potenziale "malato asintomatico", occorre immunizzarsi, appunto escludendolo come nemico (homo homini virus).

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).