Il fulcro del Leviatano tecnosanitario nella categoria di malato asintomatico

Il fulcro del Leviatano tecnosanitario e della sua medicalizzazione senza riserve della società è da ravvisarsi nella categoria ossimorica e di nuovo conio (non è attestata prima dell’epifania del Covid-19) di “malato asintomatico”. Se, potenzialmente, tutti e ciascuno sono “malati asintomatici”, ne segue more geometrico che per definizione nessuno è più, propriamente, sano e che la società dei cittadini portatori di diritti e organizzati secondo la forma della democrazia parlamentare è spodestata a beneficio dell’inedita figura di una società come clinica per pazienti che debbono rispondere supinamente alle ingiunzioni dei camici bianchi. Ne scaturisce un autoritarismo medico, una vera e propria iatrocrazia che si incastona, oltretutto, nella più generale tendenza neoliberale a sostituire la sovranità popolare con l’expertise dei tecnici liberisti, con il comitato tecnico-scientifico e con la task force non eletta, composta astrattamente da tecnici e da esperti e concretamente da banchieri e top managers di ortodossa fede liberista.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).