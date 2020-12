Il governo-Leviatano: reddito di sopravvivenza in cambio di libertà e diritti

Si può ipotizzare che in un futuro non remoto, rispetto al 2020, il biopotere securitario del nuovo Leviatano terapeutico elargirà alle nuove plebi - prodotte a colpi di lockdown e di genocidi pianificati dei ceti medi - una sorta di “reddito universale” di sopravvivenza in condizioni di semi-miseria. In cambio, chiederà a suddette plebi l’adattamento supino a politiche di controllo totale e di sorveglianza senza residui sopra e sotto la pelle, oltre che, ovviamente, la cessione di quote sempre crescenti di “sovranità” individuale e sociale, cioè di diritti e di libertà. Intanto, la cialtroneria politica del governo giallofucsia, docile servitore del capitale e spietato manganellatore dei ceti nazionali-popolari, affiora nel modo più limpido da questo fatto: il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, imponeva in forma non negoziabile lockdown severo, misure marziali e sequestro delle libertà fondamentali delle persone e, insieme, alle banche si rivolgeva docilmente con parole di miele, chiedendo un “atto d’amore” (Conte: “Alle banche chiedo un atto d’amore”: “Huffington Post”, 28.4.2020). Chiaro, no?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).