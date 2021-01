Il Manifesto rimosso da Google app? Battiamoci per la libertà di espressione

Apprendo che, in questi giorni di censura folle e disperatissima anche "Il Manifesto" è stato colpito. "Google rimuove senza preavviso la app del manifesto dal Play Store", segnala il quotidiano. Lo volete capire che siamo al cospetto di una riorganizzazione autoritaria della società di portata epocale? Occorre battersi affinché il monopolio della forza non trapassi in monopolio della verità. Occorre battersi per ciò che noi, nipotini di Voltaire, davamo per scontato: la libertà di espressione.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).