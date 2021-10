Il nichilismo Usa denigra l'Eur di Roma

La subcultura nichilista della cosiddetta cancel culture ha un nuovo nemico di riferimento: l'Eur a Roma. Dato che il G20 si svolgerà in quel quartiere, i guerriglieri nichilisti dell'arcobaleno e della cancel culture di stampo atlantista hanno già deciso di prendere di mira l'architettura dell'eur. Non per ragioni vagamente culturali e artistiche, sia chiaro. Bensì per ragioni sciaguratamente politiche: la cancel culture infatti fa valere un imperialismo subculturale, in forza del quale l'intera storia umana deve essere giudicata ed eventualmente abbattuta sulla base delle categorie interpretative del progressismo nichilista e relativista contemporaneo, mera propaggine dei mercati e del vuoto che essi diffondono su scala cosmopolitica. L'eur, a prescindere dal periodo e da chi lo fece, resta una grande opera architettonica, degna di essere ammirata e studiata, non certo denigrata e abbattuta dal nichilismo a stelle e strisce.



Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).