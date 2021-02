L'obiettivo ultimo? Tornare al lockdown, proprio come nel marzo 2020

Per chi casualmente non se ne fosse accorto, da oggi riparte la scellerata opera di chiusura dell'Italia in vista, si dice, del raffreddamento della curva epidemiologica. Per chi ancora non l'avesse inteso, l'obiettivo ultimo a cui si tende (e che verosimilmente sarà raggiunto entro inizio marzo) consiste nel ritorno al lockdown, proprio come nel marzo del 2020. Adesso che sono spuntate le molteplici varianti del virus, non è per gli esperti nemmeno più di così grande importanza fare riferimento al mitico e mistico indice RT. Il dispositivo di ingabbiamento della popolazione, pudicamente chiamato lockdown, nemmeno più viene fondato con la vernice legittimante dei dati. Basta ormai far riferimento alla pericolosità intrinseca delle nuove varianti, le quali, si dice, sono assai più contagiose rispetto alla versione canonica del virus. Insomma, il lockdown di marzo è già deciso, solo si tratta di trovare il modo per imporlo alla popolazione, facendo sì che essa, come sempre, accetti la repressione come se fosse prevenzione e la perdita di libertà e diritti come se fosse una benemerita opera di protezione e di salvezza. La domanda che pongo è, allora, sempre la stessa: a questo punto, è la pandemia incessante ad aver bisogno delle misure di emergenza continue, o sono le misure di emergenza continue ad aver bisogno della pandemia incessante?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).