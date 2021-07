Il caso Genova e la Chiesa che soggiace anch'essa al nuovo ordine terapeutico

È accaduto realmente a Genova, nella terra di Don Gallo, il prete rivoluzionario. Ne dà notizia, tra i tanti quotidiani, anche il giornale genovese per eccellenza, "il secolo xix". "Niente letture per chi non è vaccinato": questa la severa decisione presa da un parroco a Genova. Questi ha asserito di non volere obbligare nessuno, spiegando che semplicemente mira a tutelare e a proteggere chi si reca in chiesa. Insomma, non ce lo saremmo aspettati, o forse sì?, che il famoso green pass o passaporto vaccinale dovesse presto o tardi valere anche nei luoghi sacri.

Ad ogni modo, il precedente creato dal parroco genovese è particolarmente significativo. Intanto, perché palesemente va a discriminare coloro i quali non si siano sottoposti al siero benedetto della sacra scienza terapeutica, intendo dire il nuovo sacramento della religione immanente della civiltà a medicalizzazione integrale. Si potrebbe notare che, se un tempo le oscene pratiche della discriminazione passavano dalla volgare dottrina della razza, oggi sembrano in qualche modo sopravvivere e ripresentarsi nascoste dietro il lessico medico-scientifico.

Non molto tempo addietro, del resto, qualcuno proponeva di distinguere mediante una primula fucsia i vaccinati dai non vaccinati, con il palese intento di isolare i secondi, di indurli alla vergogna e, in ultimo, di indurli a conformarsi alla nuova ortodossia terapeuticamente corretta. Tornando al precedente creato dal parroco genovese, esso mi pare della massima importanza anche per un'altra ragione, su cui più volte ho già richiamato l'attenzione: nella cornice del nuovo e ovunque imperante Leviatano tecnosanitario, orribile mostro che impone un regime repressivo legittimato da ragioni biosecuritarie, la salus come salvezza delle anime è stata ritradotta e pervertita nella salus come salute, vale a dire come salvezza dei corpi.

Si tratta della stazione ultima del processo di secolarizzazione e di immanentizzazione proprio della modernità. Parafrasando Giorgio Agamben, l'uomo occidentale in balia del tecnonichilismo non crede più in nulla se non nella nuda vita: per salvare quest'ultima, è disposto a rinunciare a tutto, agli affetti e al lavoro, alla socialità e alle più elementari pratiche del vivere civile. La nuda vita non unisce gli uomini, ma al contrario li separa e li rende ostili, giacché la logica immunitaria procede disgregando la logica comunitaria: l'altro in quanto tale, e con esso il legame sociale ut sic, diventano contagiosi e dunque pericolosi, elementi da evitare e rispetto ai quali mettersi in sicurezza isolandosi nella propria individualità asociale.

Giunge a compimento in tal guisa l'espulsione neoliberale dell'altro, l'atomizzazione di massa della società ultracapitalistica. La stessa chiesa di Roma, questo è il punto, si piega completamente alla nuova religione terapeutica, della quale diventa ancella: anche per i preti e per lo stesso papa di Roma la salvezza del corpo, o salute, diventa l'orizzonte principale se non esclusivo, rispetto al quale tacciono e anzi evaporano completamente le ragioni dell'anima e della sua salvezza.

A tal punto che, per salvare il corpo al tempo dell' emergenza epidemiologica, la Chiesa stessa è disposta a metabolizzare il teorema fondativo del nuovo ordine terapeutico: tutto può essere messo in congedo, compresa la fede e comprese le ragioni dello spirito, se la posta in palio coincide con la nuda vita da proteggere. A suffragarlo sono oltretutto le già più volte da me ricordate pratiche indegne e invereconde delle messe via streaming o della sospensione della somministrazione dell' estrema unzione; pratiche esiziali alle quali ora si aggiunge, appunto, quella di cui dicevamo poc'anzi, relativa al parroco di Genova che esclude dalla lettura i non vaccinati. Su queste stesse basi, a ben vedere, Cristo non avrebbe dovuto sanare i lebbrosi toccandoli e San Francesco di Assisi si sarebbe dovuto tenere a distanza di sicurezza dai lebbrosi che, invece, amorevolmente abbracciava.

Insomma, anche quest'ultima vicenda genovese ci segnala in modo adamantino e difficilmente confutabile che la Chiesa di Roma ha ormai completamente voltato le spalle a Cristo e al cristianesimo, per sciogliersi nell'ateismo liquido della civiltà relativista a forma di merce, che crede soltanto nel dogma scientifico, nel corpo e nella sua sopravvivenza. Di fronte alla chiesa di Roma così ridotta, si possono ben capire le parole di Nietzsche: la Chiesa è ciò contro cui Gesù combatté e insegnò a combattere ai suoi discepoli.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).