I cani da guardia del potere, che fino a ieri celebravano la bontà della UE, oggi tacciono. E si guardano bene dal celebrare la Cina, l'unica che ci stia davvero aiutando. In questa tragedia, se non altro, in molti si stanno svegliando. E stanno acquistando consapevolezza del fatto che la UE è il nostro principale nemico. Prima ne usciremo e meglio sarà per tutti. Senza sovranità monetaria, l'Italia non potrà farcela. È giunto il momento di spezzare le sbarre della gabbia della Ue. Prima che davvero sia troppo tardi.



Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale ( www.interessenazionale.net ). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).