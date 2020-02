Lavoro, 4 operai morti in un giorno. Ma la politica difende altri interessi

Ben quattro morti sul lavoro nella giornata di ieri. Un operaio in provincia di Brescia, caduto da un montacarichi. Un operaio di 65 anni ad Ascoli Piceno, caduto in uno scavo. Un operaio a Scicli, ucciso dal muletto che si era ribaltato. Un bracciante agricolo, ammazzato da un’auto pirata, in provincia di Ragusa. Di loro non troverete se non rapide notizie, date quasi solo per dovere di cronaca. La loro morte, in fondo, non è rilevante per i monopolisti del discorso: erano lavoratori, cioè facevano parte di quella eterogenea e obliata categoria, che è quella su cui più si abbattono le sciagure della globalizzazione infelice.

Che potrebbe altresì intendersi come un massacro su scala cosmopolitica dei lavoratori. Chiaro, dunque, che non importi alla destra bluette del danaro, che prospera nella misura in cui massacra senza pietà i lavoratori e fa valere la neocannibalica legge del mercatismo senza frontiere. Chiaro, altresì, che non importi alla sinistra fucsia e arcobaleno del costume, che ha tradito la classe lavoratrice e Gramsci: e che, pur di non dover parlare dei lavoratori, si occupa di ogni altra categoria possibile, dai migranti ai vegani, dai gay pride alle isteriche femministe individualiste.

Le sinistre sono, in effetti, le guardie fuscia del padronato cosmopolitico, lo stesso che, per imporre il proprio profitto, deve massacrare senza pietà i lavoratori o, più precisamente, la classe del precariato: che in sé ospita il vecchio proletariato e il vecchio ceto medio borghese, declassato dai processi del mondialismo turbofinanziario. Le sinistre non possono essere la soluzione, dacché sono, al pari delle destre, il problema: e ciò – sia chiaro – vale sia per la sinistra PD sia per la sua compagnia low cost delle Sardine.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).