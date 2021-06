"Il razzismo si combatte in piedi e a schiena dritta"

Dobbiamo tutti essere davvero grati a Wilfried Zaha, ala del Crystal Palace e della Nazionale della Costa d'Avorio. Durante la partita calcistica svoltasi nei giorni scorsi, ha rifiutato di compiere il rito del inginocchiamento a comando. È ha anche spiegato il perché del proprio gesto. Ha detto che trova tale gesto "degradante", e che il razzismo si combatte stanno in piedi e a schiena dritta. Parole sacrosante, naturalmente, sulle quali dovremmo tutti riflettere per capire come il patetico rito dell' inginocchiamento accomando non abbia realmente per obiettivo la lotta contro il razzismo, bensì una sorta di perverso educazione alla passività e alla sottomissione. Come più volte ho detto, il rito del inginocchiamento e funzionale alla produzione di una batteria di schiavi genuflessi e in mascherina.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).