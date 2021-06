Letta e l'inginocchiamento 'nazionale': parole sconcertanti perché...

La catechesi globalista del politicamente corretto non dorme mai. La si è vista chiaramente operativa anche l'altra sera, nella trasmissione detta "Otto E Mezzo", su La7, condotta dalla giornalista Lilli Gruber. Tra gli ospiti, figurava anche l'immarcescibile Enrico Letta, indefesso alfiere del progressismo neoliberista arcobalenico a beneficio dei gruppi dominanti no border. Enrico Letta rientra nella nutrita serie di quei politici che hanno fatto della openness cosmopolitica e della cessione di sovranità a ogni costo il proprio ubi consistam. A torto, si ritengono illuministi à la Kant, quando in realtà la loro visione non è altro se non un fanatismo cosmopolita che, collocandosi sulla sponda opposta rispetto a quella della ragion critica, culmina assai spesso e non per caso in posizioni palesemente irrazionalistiche e integraliste, peraltro ben compendiate dal titolo di un libro dello stesso Enrico Letta di qualche anno fa, "Euro sì. Morire per Maastricht". Dialettica paradossale dell'illuminismo, direbbero Hegel e, dopo di lui, Adorno e Horkheimer: l'Illuminismo, che dovrebbe essere l'apice della ragion critica, si capovolge dialetticamente nel proprio opposto, nel fanatismo irriflesso.

Enrico Letta nel salotto televisivo della 7 si è improvvisamente rivolto ai calciatori della nazionale azzurra, sostenendo che essi dovrebbero inginocchiarsi in nome della sacra lotta del black lives matter. Infatti, nella partita giocata qualche sera prima, solo 5 calciatori su 11 della nazionale avevano ceduto al nuovo rito politicamente corretto dell' inginocchiamento a comando. Su tale rito, ho già detto quello che ritengo essere l'essenziale: il padronato cosmopolitico vuole una batteria di servi inginocchiati e in mascherina, attivamente e anche visibilmente in posizione atta a subire in maniera afasica e remissiva il dominio e la violenza quotidiani da parte dei gruppi dominanti.

Devono dunque leggersi secondo questa chiave ermeneutica le sconcertanti parole di Enrico Letta: il quale non ha mancato di rimarcare che la scena dei soli cinque calciatori inginocchiati della nazionale non è stata una "gran bella scena" (sic!). Di qui la forma imperativa con cui il defensor fidei del liberismo apolide si è mediaticamente rivolto ai giocatori della nazionale: "che si inginocchino tutti". Le parole di Letta sono interessanti oltreché sconcertanti, dacché confermano ciò che intorno al rito dell'inginocchiamento a comando già più volte dicemmo: intanto, non si tratta, come pure si vuole far credere, di una libera scelta rimessa alla coscienza del singolo; diventa invece un atto obbligato, sia pure di un obbligo morale come spesso accade con tutto ciò che pertiene il politicamente corretto. Insomma, si è liberi di inginocchiarsi, nulla lo impone, ma.... se non lo si fa si è immediatamente oggetto delle geremiadi e delle reprimende da parte dei pretoriani dell'ordine dominante. Non si finisce sul rogo, sia chiaro (almeno per ora): si è tuttavia oggetto di una più o meno aperta e pervicace opera di demonizzazione, che non di rado può anche tradursi in marginalizzazione del soggetto che ha osato non piegarsi ai comandamenti della nuova religione del politicamente corretto.

Insomma, diciamolo senza perifrasi edulcoranti: il gesto dell'inginocchiamento sempre più tende a diventare un atto dovuto, un gesto a comando che si è costretti a fare per non incorrere nelle sanzioni morali della catechesi politicamente corretta. Non sfugga poi che l'inginocchiamento è, tra tutti, il gesto più religioso, quello che appunto meglio si attaglia alla nuova religione atea e nichilistica della globalizzazione egemonica. Nel mondo di Alessandro Magno, si ricorderà, la proskynesis o inginocchiamento era il gesto tipico con cui il suddito doveva tributare il giusto onore al sovrano, con ciò sempre di nuovo ribadendo la propria subalternità. Sembra che anche sotto questo riguardo molteplici siano i tratti comuni, al netto delle palesi differenze, tra la cosmopolitizzazione ellenistica dei tempi di Alessandro Magno e quella odierna dei tempi dei nuovi padroni senza frontiere della globalizzazione turbocapitalistica.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).