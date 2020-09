Libertà, Spartaco si è ribellato dalle catene anche se sapeva già di perdere

Val sempre la pena di lottare, anche quando la prospettiva è già segnata in senso fallimentare. È l’insegnamento che traiamo da Spartaco così come viene immortalato nella pellicola di Stanley Kubrick. Il pirata che si offre di organizzare il trasporto degli schiavi attraverso l’Adriatico domanda a Spartaco se sappia che la ribellione è condannata al fallimento. Che senso ha, allora, lottare? Spartaco risponde che lo sa benissimo e che la sua e dei compagni è una lotta di principio in nome della libertà. Anche se sanno di essere sconfitti, la ribellione vale già come successo, dacché rappresenta in concreto l’idea immortale di libertà.

