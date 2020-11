Lockdown: c’è chi affonda, chi galleggia (politici) e chi veleggia (finanza)

Purtroppo, è impossibile pensare che siano in buona fede. Come può essere in buona fede chi vi dice che "la salute è il bene più prezioso" e, intanto, ha tagliato per vent'anni sulla sanità e per vent'anni ha chiuso ospedali? Come può essere in buona fede chi vi dice che "dobbiamo tutti insieme fare uno sforzo", vi chiude in casa per tre mesi e, mentre voi andate in rovina, mantiene intatto il suo stipendio da politico da svariate migliaia di euro? Risulta allora chiaro che 1) della vostra salute non gliene importa nulla e usano il teorema "la salute è il bene più prezioso" solo per farvi accettare le loro imposizioni inaccettabili; 2) non siamo affatto tutti sulla stessa barca, perché, mentre voi affondate, loro galleggiano quanto prima (guitti della politica) o addirittura veleggiano (colossi ecommerce, lupi della finanza, ecc.).

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).