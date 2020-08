Lockdown e restrizioni, ma nel frattempo arrivano migliaia di migranti deportati dall'Africa

Premesso che considero nemici non i migranti ma chi li deporta, non i disperati ma i creatori di disperazione. Ciò premesso, per quanto ci prenderanno ancora in giro con lockdown e restrizioni, a fronte delle migliaia di sbarchi deregolamentati di deportati dall'Africa con il solo scopo di distruggere il già periclitante welfare, di abbassare le condizioni del lavoro e favorire lotte orizzontali nella stessa classe sociale?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).