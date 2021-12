Lockdown per tutti o solo per i non benedetti? Il dilemma del Leviatano

Coronavirus, non è più possibile dire che la colpa di tutto è per definitionem dei non benedetti

I gendarmi del Leviatano tecnosanitario sono al cospetto di due dilemmi che, se così vogliamo dire, non danno loro pace. 1) Lockdown per tutti o solo per i non benedetti?

Nel primo caso, si rischia che i benedetti divengano ostili a un regime che aveva loro promesso la salvezza mediante la benedizione (nulla salus extra benedictionem) e che ora li condannerebbe nuovamente alla reclusione repressiva alla stregua dei non benedetti col santissimo siero sempre laudando in saecula saeculorum.

Nel secondo caso, si rischierebbe di far apparire lampante il fatto che la causa esclusiva dell'epidemia non sono i non benedetti, dacché essa continuerebbe a prosperare nonostante la reclusione repressiva dei non benedetti.

2) Benedire tutti senza esclusioni o lasciare sempre una nicchia di non benedetti? Se si benedicono tutti, non vi sono più eretici, non è più possibile un confronto clinico comparato tra benedetti e non benedetti e i signori del capitalismo farmaceutico massimizzano il loro profitto. Tuttavia, se tutti senza eccezioni vengono benedetti, crolla il capro espiatorio ideale, giacché non è più possibile dire che la colpa di tutto è per definitionem dei non benedetti.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).