Lotta di classe, assente nelle brigate fucsia. Marx figura come hate speech?

Fateci caso. Nelle categorie dei discriminati e oppressi difese dai guerriglieri dell'arcobaleno ne manca sempre una: il proletariato di Marx, anche nelle sue forme odierne (riders, precari, ecc.). I diritti arcobaleno sono promossi dai padroni per scongiurare la lotta di classe. Ma la dottrina marx-engelsiana della lotta di classe, per le brigate fucsia dell'arcobaleno, figura come hate speech?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).