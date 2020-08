Mario Monti all'Oms? Pensi che dopo i disastri del suo governo sia sparito. E invece...

Perfetta organizzazione del nulla, il sistema liberista ne spara ogni giorno una più grande della precedente, ne combina ogni giorno una più grave della precedente. Ti impone Mario Monti nel 2011 per distruggere il Paese. Pensi che dopo i disastri del suo governo sia sparito per sempre da ogni ruolo. E invece no: te lo reimpongono nel 2020 per la sanità all'Oms.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).