Mascherine all'aperto? Simbolo che noi siamo sudditi di un nuovo potere

"L’obbligo di indossare la mascherina all’aperto è un richiamo. Non importa se scientificamente ha senso oppure no. È un segnale di attenzione per noi stessi e per la comunità". Così sul "Corriere della Sera" di oggi Alberto Villani, presidente della società italiana di pediatria, la Sip, nonché portavoce del Comitato tecnico-scientifico, il Cts, di cui fa parte. È chiaro? La mascherina all'aperto, se si è soli, forse non serve a nulla, ma vale come simbolo, come "segnale di attenzione". Segnala che siamo tutti sudditi di un nuovo potere, nei cui simboli - camicie nere prima, mascherine policrome oggi - ci riconosciamo, al tempo stesso guardando con sospetto chi osi non esibirli. Serve a segnalare che l'attenzione non deve mai venire meno e che nemmeno per un istante è lecito pensare che l'emergenza sia finita o in procinto di finire.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).