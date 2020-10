Mascherine: chi rinuncia alla libertà per la sicurezza non merita entrambe

Così troviamo scritto sul "Messaggero": "Francia, il Tar boccia il decreto sulle mascherine all'aperto: viola la libertà. Pioggia di ricorsi".

Se l'Alfieri fosse ancora vivo, non scriverebbe più il "Misogallo". Ancora una volta il popolo gallico ci dà una lezione di dignità e di libertà. Giubbe gialle in primis. E ora questa ultima notizia. Il fabula docet è che chi rinunzia alla libertà e alla democrazia per la sicurezza, forse non merita nessuna delle tre.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).