Mattarella acclamato alla Scala dai ricchi, ma che cosa pensano i lavoratori?

Che il Presidente della Repubblica Mattarella sia stato acclamato alla Prima della Scala di Milano segnala incontrovertibilmente un alto indice del suo gradimento presso gli happy few, alias i ceti abbienti della globalizzazione. I quali però, ovviamente, non rappresentano l'interezza della società. Occorre allora domandarsi se l'indice di gradimento sia il medesimo presso le masse dannate del globalismo, vale a dire i ceti medi suppliziati e le classi lavoratrici martoriate. Sarebbe stato il Presidente egualmente acclamato con ovazione - è una domanda - se fosse apparso nelle piazze in mezzo ai lavoratori e ai ceti nazionali-popolari?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).