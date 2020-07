No al razzismo, ma Leclerc ha capito che mettersi in ginocchio è l'emblema del globalismo turbocapitalistico

“Credo che ciò che conta siano fatti e comportamenti nella nostra vita quotidiana piuttosto che gesti formali che potrebbero essere considerati controversi in alcuni paesi. Non mi metterò in ginocchio, ma questo non significa affatto che sono meno impegnato di altri nella lotta contro il razzismo” (Charles Leclerc, pilota). Sacrosante parole. Il razzismo è un abominio e non bisogna concedergli spazio. Ma l'inginocchiamento è una volgare pratica cultuale che serve solo a produrre umiliazione e conformismo acefalo. È l'emblema del globalismo turbocapitalistico, che ci vuole tutti in ginocchio, umiliati e servi.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).