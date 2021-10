No Green Pass, tutti "squadristi": la condanna del regime terapeutico

La lotta contro l'infame tessera verde è una lotta sacrosanta contro la discriminazione e contro le nuove pratiche di controllo totalitario. Per delegittimare la protesta, il potere sta come sempre infiltrando le manifestazioni con facinorosi e teste rasate col braccio teso che spaccano vetrine e usano violenza, con ciò giustificando poi la violenza repressiva del potere stesso.

Occorre opporsi all'infame tessera verde in maniera pacifica e utilizzando la ragione e il dialogo, mai la violenza. Gli sciocchi che oggi hanno spaccato vetrine ampiamente assicurate l'hanno fatto perché era stato loro assegnato il compito di farlo ad opera di quello stesso potere che poi condanna non per caso come violenta e fascista, senza distinzioni, ogni forma di dissenso rispetto alla infame tessera verde.

Sono riusciti nel loro intento. Usando le azioni di facinorosi organizzati, oggi screditano come violenti squadristi tutti quelli che dissentono rispetto alla infame tessera verde. È la strategia della tensione: mandano i violenti per poi giustificare la violenza repressiva.



Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).