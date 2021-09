No Vax? Fanatici: io, Diego Fusaro, vi spiego perché sono contro il Green Pass

Proviamo a fare un po' di chiarezza, dato che enorme pare la confusione sotto il cielo. Il sottoscritto: 1. è contro l'infame tessera verde della discriminazione e del controllo biopolitico (green pass), anche in ragione del fatto che essa introduce ipocritamente l'obbligo mediante ricatto; 2. è contro l'obbligo di benedizione (che comunque ritiene meno indecoroso, quanto alla forma, rispetto all'infame tessera verde); 3. ritiene che ogni cittadino, in quanto sovrano sul proprio corpo, abbia il diritto di decidere se farsi benedire o meno (per quel che mi riguarda, rispetto dunque pienamente entrambe le scelte); 4. ritiene che sì-vax ("obbligo di benedizione! fatevi vaccinare tutti senza se e senza ma") e no-vax ("non fatevi vaccinare in alcun caso") siano posizioni fanatiche, dogmatiche e prive di logos. Ciò detto, evitate di bollarmi come sì-vax o no-vax (ebbene sì, mi sono talvolta state assegnate entrambe queste demenziali categorie), perché offendete solo la vostra intelligenza. E ognuno faccia liberamente la propria scelta per sé e per la comunità in cui vive.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).