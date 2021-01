"Non ho privacy e la mia vita è migliore", gli auguri dei padroni cosmopoliti

"Welcome to 2030. I own nothing, have no privacy, and life has never been better". Così si legge sulla pagina Twitter ufficiale del World Economic Forum (https://twitter.com/wef/status/817760719496245252?s=19). Questo è il 2030 come se lo figura il padronato cosmopolitico, i signori no border del turbocapitalismo. Ecco a cosa servono i lockdown, ecco a cosa serve il great reset, ecco qual è il programma del blocco oligarchico dominante mediante l'epidemia come metodo di governo. "Benvenuti nel 2030. Non posseggo nulla, non ho privacy, e la vita non è mai stata migliore". Il nuovo programma di creazione di plebi prive di tutto, controllate senza posa sopra e sotto la pelle, e scioccamente felici di portare le proprie catene.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).