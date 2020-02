Open Arms, processare Salvini? E cosa merita chi ha condannato i suoi cittadini a una situazione così orrenda?

Vi invito a un esperimento mentale. Fingiamo di essere nel pianeta Z. In una realtà lontanissima dalla nostra. Dove cioè potrete giudicare senza lasciarvi fuorviare dalle questioni politiche nostrane. E potrete invece, come usa dire, giudicare secondo ragione. Ebbene, se è giusto - supponiamo - processare X perché ha sequestrato - supponiamo - una nave di cittadini stranieri, quale procedimento giuridico basterebbe mai - supponiamo - per Y, che ha condannato i suoi cittadini a una situazione orrenda, pericolosa e umiliante? Ragionate serenamente sulla questione. E traete liberamente le vostre conseguenze.

