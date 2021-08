Per il "nostro bene" ci tolgono fino all'ultimo diritto

Paradigma securitario: con la promessa di sicurezza, ci tolgono potenzialmente fino all'ultimo diritto, fino all'ultima libertà. E, paradosso dei paradossi, dicono che lo fanno per il nostro bene. In altri tempi, ne sarebbero scaturite dieci rivoluzioni francesi e quindici rivoluzioni russe. E invece il popolo oggi subisce in silenzio, con resa colma di gratitudine. Nessuno scatto di dignità, nessun impeto rivoluzionario, nessuna indocilità ragionata. Giova ribadirlo per l'ennesima volta. Chi per fare salva la vita è disposto a rinunziare alla libertà va sotto il nome di servo. E, come diceva Gobetti, coi servi non vogliamo avere nulla a che fare. Ci rivolgiamo a donne e uomini liberi, per i quali la libertà sia un bene indisponibile, in nome del quale occorre anche essere pronti a lottare.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).