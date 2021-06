Covid, per il siero benedetto denunciano i genitori. Così invocano la libertà

Leggo di due giovani che hanno portato in tribunale i genitori, in ragione del fatto che questi ultimi non li hanno fatti sottoporre alla vaccinazione anticovid. In quanto minorenni, dipendono in effetti dalla volontà genitoriale. Ed evidentemente i genitori hanno iniziato a maturare qualche dubbio circa l'opportunità di sottoporre al sacramento della religione terapeutica i propri figli, alla luce dei tanti dubbi che sono emersi nel dibattito pubblico nelle ultime settimane. A colpirmi non è soltanto il gesto di giovani che portano in tribunale i propri genitori, ciò che già in effetti dovrebbe essere oggetto di una attenta analisi in relazione ai rapporti tra genitori e figli nell'epoca postmoderna.

Il genitore cessa di essere simbolo della legge, perché la legge stessa evapora al cospetto del desiderio anomico che si erge a unica legge esistente nel tempo della liquidità panconsumistica e pantoclasta. Oltre a ciò e più di ciò, mi colpisce la motivazione addotta dai giovani per giustificare la loro incontenibile volontà di sottoporsi al siero benedetto: "vogliamo il vaccino per essere liberi", questa la motivazione addotta, secondo quanto spiegato testualmente dal rotocalco turbomondialista "Open" del direttore Enrico Mentana. Il Siero Benedetto per essere liberi, avete capito rettamente.

Quel che si dice essere predisposti alla servitù, con ebete euforia. Chissà se qualcuno si è preso la briga di spiegare a suddetti giovani che la libertà è un diritto fondamentale, che non dipende in alcun caso da ricatti e dalla necessaria assunzione di pozioni magiche o sieri benedetti. È in fondo il medesimo motivo che spiega il tragicomico affollamento nei cosiddetti hub vaccinali per gli Open Day, dove si sono riversati migliaia di giovani desiderosi di assumere il nuovo sacramento della religione terapeutica con il solo scopo di tornare a essere liberi e dunque di poter viaggiare per le vacanze estive imminenti. Chissà se verrà mai il giorno in cui le nuove generazioni si accorgeranno di come sono state umiliate, offese e raggirate dall'ordine del discorso dominante, quello che promette libertà e diritti in cambio di cessioni di quote di libertà individuali, in aperto contrasto con lo spirito e con la lettera della nostra Costituzione.

Si tratta a ben vedere dell'apoteosi di una gioventù disintegrata nella struttura e integrata nella sovrastruttura, come già argomentavo nel mio libro "Il futuro è nostro. Filosofia dell'azione". Disintegrata nella struttura, poiché i giovani oggi sono condannati al precariato e alla disoccupazione, alle aspettative decrescenti e alla miseria oscena dei lockdown, come se le disgrazie lavorative non fossero già abbastanza. Integrate nella superstruttura, in quanto i giovani, umiliati quotidianamente, non hanno alcuno spirito di resistenza e di opposizione: accettano con depressivo disincanto o con ebete euforia, vuoi anche con resilienza, per menzionare la parola magica del nostro tempo, la situazione desolante cui sono condannati, addirittura spingendosi a volersi fare inoculare il siero benedetto pur di tornare a essere liberi di fare le vacanze in giro per il mondo.

Vi è poco altro da aggiungere su codesta gioventù, quel che certo è che non vi è speranza che la redenzione possa giungere da essa. Né si può fingere di non vedere l'opposto contegno dei sanitari che, per combattere contro la vaccinazione obbligatoria, sono pronti ad andare incontro all'oscena sospensione del salario fino a fine anno: metodi, questi, che nemmeno troppo lontanamente ricordano quelli dei regimi passati. Si arriverà presto all'olio di ricino e al manganello a nocumento di quanti non si pieghino cerimonialmente alla nuova religione terapeutica?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).