Primo maggio, tragedia sociale ed economica con la Costituzione sospesa

"Non lasceremo indietro nessuno", "nessuno perderà il lavoro", "chiediamo un atto d'amore alle banche", "chiudiamo per salvare le vite". Ecco cosa hanno prodotto: una tragedia sociale ed economica senza precedenti. Qualcuno dovrà pagare, presto o tardi.

Il noto e tragicomico teorema "andrà tutto bene" funziona, come sempre, solo per le classi dominanti. Il fatto che a quel teorema prestino fede anche i dominati è l'ennesima prova della subalternità di questi ultimi. Noi non contestiamo l'esistenza del virus. Contestiamo che, con l'esistenza di un virus, si possa sospendere la Costituzione, imporre uno stato di polizia, mandare in rovina la vita di chi vive lavorando.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).