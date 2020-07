Recovery Fund, la gestione a una task force? Attacco alla democrazia

Se penso alla vicenda del Recovery Fund e di quanti lo stanno celebrando, mi sovvengono le parole di Giorgio Orwell: "Il linguaggio politico è concepito in modo che le menzogne suonino sincere, l'omicidio rispettabile e l'aria abbia parvenza di solidità". Conte: "subito una task force per gestire il Recovery Fund". E ancora gli stolti non capiscono che le task force sono l'ennesimo attacco contro la democrazia, in quanto composte da "tecnici" che nessuno ha eletto e che nemmeno sono tecnici, essendo puntualmente uomini della finanza e del ceto dominante (ricordate Colao?).

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).