Rimane il divieto di assembramento: avanti col regime politico liberticida

In arrivo nuovo dpcm, si legge sul "Corriere della sera": "Il divieto di assembramento rimane in vigore". Avete capito? Divieto di assembramento vuol dire divieto di proteste di piazza, di assemblee sindacali, di riunioni politiche. Il divieto di assembramento, prima di questo squallido governo giallofucsia, fu fatto in Italia con le "leggi fascistissime". Vi è chiaro o no che siamo nel bel mezzo di un nuovo autoritarismo che usa il discorso del medico per imporre un regime politico schiettamente liberticida?



Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).