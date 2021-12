Covid, la quotidiana umiliazione della logica e del Logos

Non è che l'aumento dei contagi dipenda solo o principalmente dai non benedetti

Ciò che più stupisce è la quotidiana umiliazione della logica e del Logos che viene da due anni a questa parte perpetrata. Se i contagi diminuiscono, è merito del potere; se aumentano, è colpa nostra. Se i contagi aumentano sensibilmente e i non benedetti calano sensibilmente, come è possibile che l'aumento dei contagi dipenda solo o principalmente dai non benedetti? Occorre battersi in nome della logica, contro la misologhia, ossia l'odio per il logos, come lo appellerebbe Platone.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).