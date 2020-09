Si metta in lockdown chi ha paura e può vivere senza lavorare

Il governo italiano – l’ho detto almeno cento volte – non ha a mio giudizio fatto bene, perché ci ha chiusi in casa per tre mesi con una garanzia welfaristica inesistente. Il famoso “andrà tutto bene” è stato rispettato, forse, per cantanti milionari, rentiers, garantiti e categorie varie che, con l’emergenza, hanno anche magari implementato i propri affari (o hanno comunque regolarmente percepito il loro salario, Conte, Speranza, Gualtieri e compagnia di giro in primis). Partite Iva e precari, negozianti e ristoratori formano una galassia dimenticata dal governo e suppliziata dalle sue scellerate misure. Di loro nessuno si è occupato. È inutile ricordarlo: non si muore solo di Covid-19, ma anche di lockdown e di miseria. Dove sono i più elementari criteri di giustizia sociale, quelli che questo sciagurato governo ha dimostrato di ignorare grettamente? Nella scuola, ad esempio, i precari – in caso di nuovo lockdown – saranno licenziati in tronco “per giusta causa” (sic!). L'ho detto e lo ridico: chi ha paura del virus e può vivere senza lavorare, si metta in lockdown. Ma guai a imporlo di nuovo alla società tutta, perché sarebbe una catastrofe senza precedenti.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).