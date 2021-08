Sicilia in zona gialla, la politica a yo-yo nella gestione del Covid

Il moto dello yo-yo (o rocchetto) non si è fermato. Ed entro ottobre, dopo la fase 2 estiva, lo yo-yo sarà verosimilmente tornato alla fase 1 e ci troveremo con ottime probabilità di nuovo tutti rinserrati in casa per decreto. Nella forma ingannevole del rocchetto, l'emergenza perpetua è un preciso metodo di governo delle cose e delle persone, una nuova razionalità politica. Intanto è ufficiale: la Sicilia dal 30 agosto torna in zona gialla. Non dubitatene: presto le altre regioni d'Italia la seguiranno a ruota.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).